Pattugliamenti sul litorale: 3 gli arresti e 2 le denunce

Roma – Continuano i servizi Sim-Sistema Intervento Modulare ad Alto Impatto, predisposti dal questore di Roma, Carmine Esposito, e mirati ad assicurare un’azione di contrasto e prevenzione in diverse aree del litorale romano, con pattugliamenti straordinari del territorio al fine di mantenere alta l’attenzione, in prossimita’ delle festivita’ natalizie, dei luoghi affollati, degli spazi commerciali, delle stazioni metro e itinerari mezzi pubblici.

Durante questi controlli, svolti ieri e giovedi’ scorso dagli agenti del commissariato di Ostia con l’apporto del Reparto Prevenzione e Crimine, delle Unita’ Cinofile e della Polizia Locale di Roma Capitale, sono state identificate circa 500 persone, e controllate oltre 200 autovetture.

3 persone arrestate e 2 denunciate in stato di liberta’ per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati, grazie al fiuto dei cani antidroga, circa 1,3 kg di stupefacente tra hashish e marijuana. Elevate numerose contravvenzioni al codice della strada e per l’esercizio abusivo della professione di commercio ambulante, nonche’ controllate 20 attivita’ commerciali al fine di contrastare la vendita non autorizzata di materiale pirotecnico.