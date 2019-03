Paura a Monteverde: donna legata e imbavagliata mentre ladri rapinano casa

Roma – Rapina in casa con sequestro di persona nella zona di Monteverde, a Roma. Attimi interminabili quelli vissuti da una donna di 53 anni, in via Ferdinando Palasciano: la vittima ha raccontato alla Polizia cose le e’ capitato quando poco dopo le 10, alla porta di casa si e’ presentato quello che sembrava un comune postino. L’uomo, con la scusa di dover recapitare un pacco, si e’ fatto aprire la porta. Al suo seguito pero’ c’era un complice “che parlava con chiaro accento dell’est Europa”, ha riferito la donna.

I due hanno immobilizzato la vittima e si sono fatti consegnare subito un anello e tre borse, dopodiche’ hanno rinchiuso la 53enne in una stanza legandole i polsi con delle fascette elettriche e tappandole la bocca con del nastro adesivo. A quel punto i due hanno iniziato a lavorare con una sega circolare su due casseforti che erano presenti in casa e che hanno trovato pero’ vuote. Tutto questo avveniva, secondo quanto raccontato dalla vittima, sotto il controllo di una terza persona con la quale i banditi parlavano attraverso una radio portatile.

Dopo aver aperto le due casseforti, i due si sono dati alla fuga lasciando la donna legata e imbavagliata. Solo qualche ora dopo, utilizzando delle comuni forbicine, la 53enne e’ riuscita a liberarsi e a chiamare la Polizia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Reparto Volanti insieme agli agenti del commissariato di San Paolo che ora indagano sul caso.