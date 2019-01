Paura a Napoli: bomba esplode davanti pizzeria Sorbillo

Napoli – Questa notte una bomba e’ stata fatta esplodere davanti all’ingresso della storica pizzeria di Gino Sorbillo in via dei Tribunali a Napoli. Il locale nel centro storico era chiuso al momento della deflagrazione e non si segnalano danni a persone. A denunciare il caso e’ stato lo stesso Sorbillo.

“Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe.

Mi scuso con tutta la Napoli “buona”, l’Italia “buona” e con tutte le persone che vivono onestamente – commenta il pizzaiolo – perche’ certi avvenimenti cosi’ forti ed eclatanti fanno cadere le braccia e demoralizzano la societa’. Ho scelto di fare il Pizzaiolo perche’ amo troppo la mia citta’ e la amero’ per sempre. La Napoli “sana” e’ sempre nel mio cuore”.