Paura a Ponte Sisto: ramo si stacca e colpisce famiglia, nessuno è grave

Roma – Si e’ staccato un ramo e ha colpito una intera famiglia che camminava su lungotevere a Roma. Tragedia sfiorata ieri sera intorno alle 22 sulla banchina di Ponte Sisto, dove in questo periodo si sta svolgendo la manifestazione ‘Lungo il Tevere… Roma 2019′.

Padre, madre e due figli erano seduti sull’argine del fiume, quando un ramo staccatosi da un albero posto circa 12 metri piu’ in alto, li ha colpiti. Il padre e’ stato soccorso in codice verde al Santo Spirito, i figli, uno di 2 anni e uno di 3 mesi, sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale Bambino Gesu’, mentre la madre e’ stata portata in codice giallo al San Camillo.

Oltre alla famiglia, anche altre tre persone si sono fatte refertare, tutte in codice verde. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia di Roma Capitale del I gruppo.