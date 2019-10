Paura ad Anzio: banditi irrompono in farmacia armati di pistola

Roma – Attimi di panico lunedì scorso alle Falasche, porzione di Anzio. Due banditi sono entrati con volto coperto e pistola in mano in una farmacia della zona, facendo irruzione poco prima che questa finisse l’orario lavorativo.

I malitenzionati si sono fatti consegnare l’incasso di giornata minacciando e costringendo i dipendenti dell’esercizio. Una volta incassato il bottino sono fuggiti in fretta e furia, non lasciando dietro di loro nemmeno una traccia. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anzio.