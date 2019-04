Paura a Colli Aniene: 2 auto in fiamme tra palazzi, non si registrano feriti

Roma – Paura la scorsa notte a Roma, all’1 circa, in via Fausto Gullo, nella zona di Colli Aniene, dove alcuni residenti sono stati svegliati dalle esplosioni sprigionate dall’incendio di due auto. In fiamme due macchine parcheggiate nell’area di sosta antistante le palazzine.

Il rogo sarebbe divampato da un mezzo e poi avrebbe coinvolto l’altro. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sono al vaglio le cause dell’accaduto, per capire se c’e’ una eventuale origine dolosa.