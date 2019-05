Roma – Paura poco dopo le ore 13 a Roma, in via XX Settembre 4, per il crollo di alcune pareti all’interno di un appartamento adibito a bed & breakfast. Al momento non risultano esserci feriti. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco ci sono i Carabinieri della stazioni Roma Centro e Via Vittorio Veneto.

La struttura ricettiva ospitava quattro cittadini americani che non erano presenti nell’appartamento al momento del crollo.

A crollare sono state le pareti del bagno e di una delle camere da letto, a seguito di quello che alcuni testimoni hanno definito come “un boato”. Sono in corso verifiche per accertare le cause di quella che potrebbe essere un’eventuale esplosione.

L’intero palazzo e’ stato evacuato in via precauzionale.