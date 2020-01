Paura fuori i Musei Vaticani: si staccano detriti sopra l’ingresso. Nessun ferito

Roma – Paura alle 18.15 circa, all’ingresso dei Musei Vaticani, in viale Vaticano, a Roma, quando una porzione di intonaco interno ed un pezzo di marmo si sono staccati dal soffitto dell’ingresso dei musei finendo a terra. Non ci sono stati feriti. Una donna e’ stata soccorsa perche’ colta da lieve malore in seguito al forte rumore avvertito. Sul posto oltre al 118, i Vigili del Fuoco, personale dell’ispettorato Vaticano e i poliziotti del commissariato Borgo. L’area e’ stata temporaneamente chiusa per la messa in sicurezza, garantendo comunque l’accesso ai musei.