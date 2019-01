Roma – Il gruppo islamista Al-Shabaab ha rivendicato l’irruzione di un commando di uomini armati nel complesso del Dusit, un albergo di Nairobi: lo hanno riferito fonti di stampa concordanti, secondo le quali gli assalitori sarebbero tuttora asserragliati all’interno dell’edificio.

A compiere il blitz sarebbe stato un commando composto da quattro o sei uomini, giunto a bordo di un’automobile. Testimoni hanno riferito di esplosioni e di raffiche di colpi di arma da fuoco.

La polizia ha confermato di ritenere l’episodio “un attentato terroristico”. Secondo l’emittente ‘Ktn’, almeno quattro persone ferite sono state ricoverate in ospedale. Altre fonti riferiscono di morti.

Nairobi e’ gia’ stata negli ultimi anni teatro di attentati rivendicati da Al Shaabab, un gruppo islamista con base in Somalia ma appoggi anche in Kenya. L’episodio piu’ grave si era verificato al centro commerciale Westgate, il 23 settembre 2013.

Allora, in conseguenza del blitz di un commando armato, i morti erano stati 71. Oltre 200 i feriti.