Roma – Paura in viale del Muro Torto per la caduta di alcune ringhiere di protezione, a causa di un incidente stradale sulla sovrastante Corso d’Italia. Le ringhiere sono precipitate sulla carreggiata in direzione di Piazzale Flaminio, da un’altezza di circa tre metri. Nessuna auto e’ stata colpita delle grate, subito rimosse da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

A causare il distacco delle tre ringhiere, un incidente stradale avvenuto tra una moto e un’auto in Corso d’Italia all’altezza di via Po. Quando l’auto ha colpito il centauro, quest’ultimo e’ finito con il mezzo contro le ringhiere staccandole dalla struttura principale e facendole volare sulla corsia del sottostante viale del Muro Torto. Il motociclista coinvolto nell’incidente, un uomo di circa 45 anni, e’ rimasto ferito lievemente ad una gamba.