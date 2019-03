Persona investita su binari: ritardi su linea Roma-Napoli, attivi bus sostitutivi

Roma – Dalle 14.45 la circolazione ferroviaria e’ sospesa fra Campoleone e Cisterna di Latina (linea Roma-Napoli, via Formia) per l’investimento di una persona. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. I treni potranno subire ritardi fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni. Regolare il servizio tra Roma e Nettuno.

INVESTITO DA TRENO LUNGO ROMA-NAPOLI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

E’ attivo il servizio di bus sostitutivi tra Campoleone e Cisterna di Latina, lungo la linea Fl7 Napoli-Roma (via Formia), dove la circolazione e’ sospesa a causa dell’investimento di una persona sui binari.