Piazza spaccio San Basilio: 5 arresti dopo controlli

Roma – Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno effettuato un blitz antidroga nel quartiere di San Basilio ed hanno arrestato 5 pusher. In manette sono finiti una donna di 39 anni, altri 3 uomini di 40, 41, 54 e 28, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine. In piazza Bozzi, osservando i movimenti degli arrestati a debita distanza, i militari hanno notato la donna, insieme ad altri 3 pusher, consegnare 10 grammi di cocaina, suddivisa in dosi al 54enne anch’egli pusher. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccarli e le successive perquisizioni personali e domiciliari, hanno permesso di rinvenire e sequestrare altre dosi di cocaina, marijuana e hashish nonche’ denaro contante, considerato provento della pregressa attivita’ di spaccio. Gli arrestati, su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, sono stati condotti presso le rispettive abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato questa mattina presso le aule di piazzale Clodio.