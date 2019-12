Piazze spaccio, due arresti dopo controlli

Roma – Nel corso dell’ennesimo blitz scattato nella nota piazza di spaccio di via Luigi Gigliotti, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro – supportati dal fiuto infallibile di un’unita’ cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Ponte Galeria hanno arrestato 2 pusher di cocaina. Si tratta di due ragazzi romani di 24 e 29 anni, gia’ conosciuti alle forze dell’ordine, sorpresi nel bel mezzo di una trattativa per la cessione di alcune dosi di cocaina ad altrettanti “clienti”, a loro volta identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo in qualita’ di assuntori di droghe. Una decina le dosi di cocaina sequestrate, recuperati anche 495 euro in contanti, trovati nella disponibilita’ dei due arrestati, ritenuti provento della loro illecita attivita’ di spaccio. Gli spacciatori sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.