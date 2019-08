Picchia la moglie in strada, arrestato da Carabinieri

Roma – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna hanno arrestato un cittadino peruviano di 32 anni, con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La pattuglia di militari, in transito lungo via Borelli, ha notato l’uomo strattonare con violenza la moglie connazionale e, poco dopo, colpirla con estrema violenza con calci e pugni al volto e sul corpo. Immediato e’ stato l’intervento dei militari per porre fine al pestaggio. L’aggressore e’ stato bloccato, mentre per la vittima, fortemente dolorante, sono stati attivati i soccorsi medici che, vista la situazione, ne hanno disposto il trasporto in ambulanza all’ospedale Sandro Pertini. L’aggressione, stando alle dichiarazioni rese ai Carabinieri dalla ragazza, aveva avuto inizio nell’androne del palazzo dove la coppia vive, poi e’ proseguita in strada, dove si era diretta nel tentativo di sottrarsi alla violenza del marito. La vittima, su decisione dei medici, e’ stata trattenuta precauzionalmente in osservazione, ma non correrebbe pericolo di vita. Di fronte ai Carabinieri, la ragazza ha finalmente trovato la forza di denunciare altri episodi analoghi di violenza subiti in passato, anche di fronte ai figli minorenni della coppia. Il marito violento e’ stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.