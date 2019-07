Pietro Orlandi: Vaticano ha imposto segreto istruttorio su cimitero Teutonico

Roma – Segreto istruttorio imposto dal Vaticano sulle attivita’ nel cimitero teutonico che si trova nella Santa Sede. Il provvedimento, si legge in un post su Facebook scritto da Pietro Orlandi, riguarda chi era presente in occasione delle attivita’ che hanno portato al rinvenimento di ossa, poi studiate per capire l’eventuale presenza di quelle di Emanuela Orlandi.

“Il Vaticano ha imposto il segreto istruttorio alle attivita’ svolte al cimitero teutonico ai presenti- ha scritto Pietro- per cui, al momento ne’ il nostro legale, l’Avvocato Laura Sgro’ ne’ i consulenti tecnici ne’ noi familiari possiamo rilasciare delle dichiarazioni. Quando riterremo cio’ possibile, comunicheremo le nostre posizioni, indicando le attivita’ che intendiamo immediatamente svolgere”.