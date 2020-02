Roma – Tre persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato poco prima delle 17 all’interno di un officina per auto in via Prenestina 647, nel quartiere Pigneto di Roma. Evacuata la palazzina di quattro piani a scopo precauzionale.

Feriti i due proprietari dell’attivita’, che hanno riportato ustioni alle mani. Un agente di polizia e’ stato portato in ospedale per un’intossicazione dovuta al fumo inalato. Sul posto i Vigili del fuoco oltre al 118 e alla Polizia di Stato.