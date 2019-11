Pigneto, serranda forzata e furto a bistrot ‘Na Cosetta

Roma – Non c’e’ pace per i locali e le attivita’ commerciali della zona Est di Roma. Dopo i roghi e gli atti vandalici a Centocelle, stanotte a finire nel mirino e’ stato il bistrot ‘Na Cosetta, nel vicino quartiere del Pigneto, la cui serranda e’ stata forzata da ladri che hanno messo a soqquadro gli interni e rubato merce e denaro. A denunciare il fatto sono stati su Facebook i gestori del locale.

“Questo il nostro risveglio. La serranda del nostro bistrot forzata in piena notte con violenza e tanto rumore (inascoltato).

Un buco piccolo ma quanto basta per entrare, rompere tutto e rubare. Rubare cose di valore e anche cose che non si possono ricomprare, come la nostra forza di volonta’ che e’ sempre piu’ annichilita”, scrivono nel post. “Cosi’ e’ impossibile andare avanti, si commettono reati con la garanzia di restare impuniti (vi ricordiamo anche gli innumerevoli furti e danni intimidatori reiterati nello spazio estivo). Danni che si sommano e tutto cio’ che ne comporta.

Cercare di portare avanti un’attivita’ oggi e’ una missione da folli, fare cultura e’ anti-economico e da folli. Tra poco gli unici in grado di aprire le serrande sulle nostre strade saranno solo ladri e attivita’ illecite”, concludono i proprietari de ‘Na Cosetta.