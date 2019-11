Piovono calcinacci: in scuola Ardea intervento dei Vigili del Fuoco

Roma – Le numerose piogge che hanno tartassato la Capitale nelle ultime ore hanno creato diversi disagi ai cittadini romani. Ad Ardea in particolare, dove alcuni calcinacci sono crollati al suolo da un soffitto di una scuola presente in Via Campo di Carne.

Nella fattispecie è accaduto all’interno della mensa, al momento interdetta a causa della caduta di detriti. A causare il distaccamento dei calcinacci sarebbe stata proprio una infiltrazione d’acqua piovana. L’episodio ha fatto scattare la protesta dei genitori dei bambini che frequentano la struttura scolastica in questione.