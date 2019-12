Roma – Piromani in azione questa notte nel quartiere Portonaccio di Roma, dove hanno agito in tre distinti punti. Le fiamme hanno distrutto 4 auto e due cassonetti in via Magoldi. Altri cassonetti sono stati incendiati in largo Camesena e, poco distante, in via Eugenio Checchi. Indagini in corso da parte della Polizia.