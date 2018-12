PMO, Fiepet-Confesercenti: “I pubblici esercizi fondamentali per il centro storico di Roma”

Incontro in Primo Municipio sui Piani di Massima Occupabilità. Si è tenuto in Primo Municipio un incontro sui Piani di Massima Occupabilità del suolo pubblico (PMO).

Claudio Pica, Presidente Fiepet Confesercenti Roma, accoglie con favore l’impegno di Sabrina Alfonsi, Presidente del I Municipio che per gli inizi del nuovo anno, proporrà una delibera di giunta municipale in risposta alle istanze di riqualificazione delle aree soggette all’occupazione suolo pubblico che potranno far inserire i pubblici esercizi quale elemento fondamentale in una città turistica come il centro storico di Roma.

“Non serve una contrapposizione con i residenti – ha dichiarato Pica – ma una collaborazione per superare quella situazione di stallo in cui ci troviamo oggi, al fine di oltrepassare i criteri generali della PMO adottati finora. Dobbiamo aiutare e premiare i numerosi operatori onesti di pubblici esercizi che con fatica riescono ad arrivare a fine mese in un periodo di crisi dei consumi”.

Fabio Mina, Vicepresidente Fiepet Confesercenti, e Presidente della Consulta del Commercio e dell’Artigianato del Primo Municipio, valuta positive le risposte dei Consiglieri di Maggioranza, di Opposizione e della stessa Sabrina Alfonsi, nel riconoscere il ruolo svolto in questi mesi dalla Consulta non solo per favorire l’attività commerciale ma anche per la riqualificazione e valorizzazione di tutto il centro storico.