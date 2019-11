Polizia al lavoro a Trastevere: sequestrati 2 chili di marijuana

Roma – Due kg di marijuana sequestrati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trastevere, diretto da Fabrizio Sullo durante i servizi disposti dal questore di Roma Carmine Esposito nel quartiere, luogo di ritrovo della movida.

Un cittadino straniero, cercando di confondersi tra la folla, e’ stato notato dai poliziotti che insospettiti, lo hanno controllato. Con se’ una busta di plastica per alimenti, al suo interno droga che era stata compressa in un involucro di plastica confezionato sottovuoto.

I.E., cittadino nigeriano, e’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria in attesa di essere processato per direttissima.