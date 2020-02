Polizia interviene per sedare lite, ma gli agenti vengono aggrediti: un arresto

Roma – Si e’ conclusa con il ferimento di un poliziotto, una lite stradale nata ieri sera alle 23.30 circa, in zona Montemario a Roma, in via Cremuzio Cordo. Un diverbio tra due uomini, innescato da banali motivi, che ha fatto pero’ allertare il figlio di uno dei due contendenti, il quale ha chiamato la Polizia. Quando sono arrivati sul posto gli agenti del Reparto Volanti, uno dei due, un cittadino di origini turche di 65 anni gia’ noto alle forze dell’ordine, si e’ scagliato contro i poliziotti. Durante la colluttazione gli agenti hanno dovuto utilizzare lo spray urticante. L’uomo, una volta bloccato, e’ stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto e’ stato giudicato guaribile in 5 giorni.