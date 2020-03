Polizia Locale: controlli continuano, oggi 11mila accertamenti e 14 denunce

Roma – Continuano i controlli da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sul rispetto delle norme a salvaguarda della tutela della sicurezza e della salute pubblica. Circa 20.000 gli accertamenti che anche nella giornata di ieri hanno riguardato veicoli in circolazione e persone a piedi, oltre alla vigilanza specifica nei parchi, ville e giardini pubblici per verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti. Questa mattina le pattuglie hanno svolto gia’ 11.000 controlli su tutto il territorio capitolino con 14 persone deferite all’Autorita’ Giudiziaria in base a quanto previsto dall’art 650 del Codice Penale. Le verifiche sono tuttora in corso. Cosi’ in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale.