Polizia Locale: più di 150 interventi a causa di vento e pioggia

Roma – Ammontano ad oltre 150 gli interventi degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale in seguito all’ondata di maltempo, caratterizzata da forte vento e piogge intense, che sta colpendo la citta’ in queste ore. Principali attivita’ hanno riguardato la messa in sicurezza delle aree maggiormente interessate da allagamenti, con chiusure temporanee delle vie quando necessario. Rafforzati i servizi di viabilita’ per agevolare il piu’ possibile il traffico veicolare, nonche’ il rilievo di danni causati dalle intemperie e ausilio ai cittadini coinvolti in incidenti stradali. Particolari criticita’ si sono registrate nel quadrante sud-ovest della citta’: pattuglie del X Gruppo Mare sono intervenute nella zona dell’Idroscalo unitamente alla Protezione Civile; questa mattina invece un pino e’ caduto colpendo quattro veicoli in sosta a via Leonardo Umile, zona Mostacciano, mentre in via del Fosso della Magliana gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura della strada per consentire la verifica delle alberature da parte dei Vigili del Fuoco. Per un incidente si e’ reso necessario chiudere la nuova Circonvallazione Interna, direzione via Salaria. Sul posto intevenute diverse pattuglie dei gruppi Tiburtino e Sapienza. A causa di un allagamento e’ stata chiuso il sottopasso PASA direzione via Gregorio VII. Potenziati tutti i servizi legati alla viabilita’ su tutto il territorio comunale.