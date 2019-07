Roma – “Tanto io sono uno matto, il giudice non mi fara’ niente. Prima o poi uno di voi lo ammazzo”. Queste le parole pronunciate da Pietro Maruca, arrestato il 28 giugno scorso da due agenti del Reparto Volanti a Tor Bella Monaca. L’uomo, durante le fasi di arresto, ha accoltellato uno dei due poliziotti, Yuri Sannino. Mentre una folla di 30 persone sosteneva l’aggressore e impediva ai poliziotti di soccorrere l’agente ferito, il collega Andrea Amodio e’ riuscito a sollevare di peso il compagno a caricarlo in macchina e a portarlo d’urgenza in ospedale salvandogli la vita.