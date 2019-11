Pomezia, due sale scommesse multate per lavoratori in nero e minorenni scommettitori

Roma – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, impegnati in alcuni controlli nelle sale scommesse di Pomezia, hanno trovato due lavoratori in nero e tre minorenni intenti a scommettere denaro.

I finanzieri sono entrati in azione dopo aver individuato degli scommettitori molto giovani in possesso di ricevute delle scommesse effettuate. Entrati nella sala scommesse, i militari hanno svolto un’ispezione che ha verificato anche la posizione dei dipendenti, da cui è emersa l’assunzione irregolare per due di essi, nonostante lavorassero dal 2016.

Ai titolari delle sale scommesse sono state contestate violazioni amministrative, con sanzioni pecuniarie di oltre 12mila euro per la presenza di minori e di circa 30mila euro per i lavoratori senza contratto regolare. A queste sanzioni si aggiungerà la sospensione della licenza da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Quest’operazione di controllo rientra nel piano predisposto dalla Guardia di Finanza al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolar modo dei minori, e al contrasto del lavoro irregolare, in considerazione che lo sfruttamento della manodopera può generare concorrenza sleale a danno delle imprese che invece lavorano nella legalità.