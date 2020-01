Ponte Lungo, muore donna investita da Metro. Ipotesi suicidio

Roma – Una donna di cui non si conoscono le generalita’, e’ morta dopo essere stata investita da un treno della metro A nella stazione di Ponte Lungo, in direzione Battistini, a Roma. Alcune squadre dei Vigili del fuoco stanno intervenendo con il carro sollevamenti per recuperare il corpo.

Si sarebbe lanciata volontariamente sotto il convoglio della metro A in transito all’interno della stazione di Ponte Lungo a Roma, la donna, dall’eta’ apparente di circa 30 anni, il cui corpo in questi minuti viene recuperato dai Vigili del fuoco. Questo quanto emerge dei primi riscontri dei soccorritori arrivati sul posto. Saranno comunque le immagini delle telecamere di sorveglianza interne a svelare quanto accaduto nella stazione della metropolitana.