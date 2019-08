Ponte Mammolo: rinvenuto cadavere vicino cassonetti, si indaga su identità

Roma – Questa mattina e’ stato trovato il cadavere di uomo riverso a terra, vicino ad alcuni cassonetti in via di Ponte Mammolo all’altezza del civico 24. A segnalarlo un passante che ha notato il corpo intorno alle 7. Sul posto e’ arrivato immediatamente il 118 ma l’uomo era gia’ morto. Sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Monte Sacro e il Nucleo investigativo per i rilievi del caso. Al momento si sa solo che la vittima aveva una vistosa macchia di sangue sui pantaloni. Si continua a indagare sulla vicenda.