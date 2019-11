Pontina, traffico in tilt a causa di un incidente

Roma – Intorno alle 15 di oggi pomeriggio, a causa delle condizioni atmosferiche fortemente sfavorevoli e del conseguente manto stradale sdrucciolevole, due auto si sono scontrate su via Pontina, all’altezza di Cinque Poderi, in direzione Latina. A causa di tale incidente ci sono state forti ripercussioni sul traffico, con code che hanno raggiunto e superato i 3 chilometri tra Pomezia Nord e la Castagnetta. Un ulteriore disagio per gli automobilisti è stato causato dagli operai dell’Anas, intenti a installare i nuovi Guard Rail.