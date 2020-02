Portuense, 70enne ustionato dopo incendio in appartamento

Roma – Incendio alle 13 circa all’interno di un appartamento al primo piano di un palazzo di cinque, in via di Donna Olimpia 6, in zona Portuense a Roma. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha tratto in salvo l’inquilino di circa 70 anni che ha causa dell’incendio ha riportato diverse ustioni sul corpo e per questo e’ stato affidato alle cure del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Eugenio. L’incendio ha interessato in particolar modo la zona cucina ed alcuni arredi della casa. Sul posto la Polizia di Stato, Italgas e Polizia Locale.