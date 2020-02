Roma – Un bus della Roma Tpl ha preso fuoco, per cause da accertare, poco dopo le 19 in via Pietro Frattini, all’incrocio con largo Gaetano la Loggia, in zona Portuense a Roma. Al momento non risultano feriti. Una donna e’ stata assistita dai sanitari del 118 perche’ in preda a un attacco di panico. Il mezzo e’ stato completamente distrutto dalle fiamme.

Sul posto i Vigili del fuoco.