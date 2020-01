Portuense, cassonetti in fiamme: in corso le indagini

Roma – Ancora cassonetti bruciati a Roma. Due episodi distinti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri nella zona Portuense: un cassonetto dei rifiuti e’ andato distrutto dalle fiamme in via Pietro Maroncelli e altri 2 cassonetti si sono incendiati nella limitrofa via Piero Colonna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri, che indagano sull’accaduto. Al momento non sarebbero stati trovati elementi che possano far pensare a un atto doloso.