Prenestina, morto uomo investito da furgone

Roma – Un uomo di 77 anni e’ morto a Roma dopo essere stato investito, ieri sera, in via Prenestina, all’incrocio con via Tor de’ Schiavi. L’incidente si e’ verificato alle 19.20 circa. La vittima era a piedi quando e’ stata travolta da un Fiat Ducato guidato da un 68enne risultato poi negativo ai test di alcol e droga. L’uomo e’ stato subito portato all’ospedale Sandro Pertini in prognosi riservata, ma dopo circa due ore e’ deceduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del gruppo Prenestino.