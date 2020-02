Roma – Questa mattina un uomo anziano e’ stato trasportato in ambulanza in codice verde all’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma dopo essere rimasto ferito ad un piede, colpito da un pezzo di intonaco che si e’ staccato da un palazzo in via Roberto Malatesta (al Prenestino Labicano), all’altezza del civico 55. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia municipale, che hanno recintato l’area, e i Vigili del Fuoco.