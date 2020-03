Prenestino, picchia moglie ma viene fermato da passanti: arrestato 38enne

Roma – Un 40enne italiano e’ stato arrestato ieri sera alle 22.20, in via dell’Acqua Bullicante, nel quartiere di Tor Pignattara a Roma, per il reato di maltrattamenti. L’uomo era in auto con la moglie, fermo in una stazione di servizio quando al culmine di una lite ha iniziato a sferrare pugni al volto della donna. La scena e’ stata notata da alcuni passanti che hanno allertato la Polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti del reparto Volanti e gli uomini del commissariato Appio che hanno arrestato il 40enne. La donna ha raccontato ai poliziotti che episodi di violenza nei suoi confronti si erano gia’ verificati in passato. Accompagnata in ospedale, e’ stata giudicata guaribile in 5 giorni. L’uomo si trova attualmente nel carcere romano di Regina Coeli.