Pretende birra gratis e minaccia esercente: arrestato

Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, unitamente ai colleghi del Comando Carabinieri Senato, hanno arrestato un 46enne originario di Civitavecchia, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di tentata rapina. L’uomo e’ entrato in un minimarket in largo Toniolo e ha chiesto insistentemente una bottiglia di birra gratuitamente, ma al rifiuto dell’esercente ha estratto un coltello a serramanico e lo ha minacciato. La vittima, unitamente ad un testimone, e’ riuscito a disarmare e bloccare il malvivente, chiedendo subito dopo l’intervento ai Carabinieri in servizio di vigilanza al Senato. I Carabinieri di piazza Farnese intervenuti hanno poi ammanettato il 46enne, accompagnandolo in caserma, in attesa del rito direttissimo. Il coltello e’ stato sequestrato.