Primavalle. Arrestato 35enne per estorsione

Identificato e arrestato un 35enne romano, con precedenti, per estorsione. La vittima aveva conosciuto l’uomo all’interno di un bar.

Stanco dell’ennesima richiesta di denaro, si è rivolto agli agenti del Commissariato di Polizia di Primavalle denunciando di essere vittima di estorsione da parte di uno uomo conosciuto all’interno di un bar che, presentatosi come Giulio, dopo aver sentito che lo stesso a seguito di un incidente stradale stava cercando dei pezzi di carrozzeria per sostituirli con quelli danneggiati, si è offerto di procurarglieli dietro un compenso di 700 euro, da saldare in anticipo.

Accordo e condizioni economiche rifiutate dalla vittima che hanno portato l’estorsore a tempestare di telefonate il malcapitato tanto da indurre quest’ultimo ad inserirlo nella ‘black list’ del suo cellulare.

La vittima ha riferito anche che, per evitare ulteriori telefonate e per far cessare le molestie telefoniche, gli consegnava, sebbene non dovute, 50 euro a titolo di risarcimento per il tempo perso.

Poi l’ennesima proposta per un altro veicolo danneggiato ed anche in quest’occasione, telefonate e messaggi vocali sul suo whatsapp con minacce finalizzate ad ottenere denaro.

Gli investigatori a questo punto, compreso che il criminale non avrebbe desistito dal suo intento, hanno ”segnato” le banconote in possesso del denunciante al fine di poterle successivamente rintracciare ed attivavano un monitoraggio dello stesso che nel frattempo aveva fissato un appuntamento.

Quando il malvivente in modo minaccioso si è presentato per ritirare i soldi, i poliziotti hanno fatto scattare la trappola e lo hanno fermato .

Il 35enne è stato portato a Regina Coeli.