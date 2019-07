Primavalle: si capovolge con auto e fugge lasciando donna ferita a bordo

Roma – Si e’ ribaltato con l’auto ed e’ fuggito lasciando sull’asfalto una donna, forse la compagna, che era in auto con lui. È successo questa mattina, alle 4.30 circa, in via Monti di Primavalle, a Roma. Protagonista dell’incidente stradale un 40enne a bordo di una Porsche Boxster che, dopo aver perso il controllo, si e’ ribaltata per cause da accertare.

Mentre la donna e’ rimasta incosciente a bordo della macchina, l’uomo e’ uscito dall’abitacolo e si e’ dato alla fuga. Il 40enne avrebbe cercato anche di nascondersi a casa di un amico che non lo avrebbe pero’ assecondato quando, aperta la porta di casa, lo ha trovato ferito e con i vestiti sporchi di sangue.

Poco dopo la Polizia di Roma Capitale del Gruppo Nomentano lo ha rintracciato e bloccato. Il 40enne e’ ora piantonato al policlinico Gemelli di Roma, dove e’ stato ricoverato in codice rosso. La donna si trova nello stesso ospedale, ricoverata in prognosi riservata.