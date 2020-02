Primo caso di Coronavirus in Lombardia

Un 38enne italiano, residente nel Basso Lodigiano, e’ risultato positivo al test del coronavirus: si tratta del primo caso nella Regione Lombardia. Sono attualmente in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità. L’uomo qualche giorno fa avrebbe incontrato, per ragioni di lavoro, un uomo cinese, ora ripartito per la Cina, in un locale di Milano.

Il paziente ha avuto per giorni febbre alta e problemi respiratori, che lo hanno spinto a presentarsi mercoledì al pronto soccorso di Codogno, la cui attività e’ stata interrotta. Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie.