Principio d’incendio su bus del 2011: fiamme domate da autista con estintore

Roma – Principio d’incendio questa mattina a Roma su un mezzo della linea 985 della Roma Tpl, su via di Boccea. A darne notizia il portale www.odisseaquotidiana.com, secondo cui le fiamme sono uscite, alle 8.27 di questa mattina, sulla vettura 9517 della rimessa di Maglianella, un Bmb Avancity+ del 2011 in servizio sulla linea che collega le stazioni ferroviarie di Balduina e Aurelia. Per spegnere il principio di incendio e’ bastato l’intervento dell’autista, ‘armato’ di estintore.