Problemi su tratta Alta Velocità Napoli-Roma: fino a 80 minuti di ritardo

Roma – Problemi e disagi per i pendolari della linea ad Alta Velocità Napoli-Roma. Disagi cominciati attorno alle 6 circa di questo lunedì 4 novembre, quando la normale circolazione ferroviaria è stata rallentata ‘per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione all’altezza di Anagni’

Per i convogli che viaggiavano in direzione Capitale i ritardi accumulati registravano 20 minuti di attesa, mentre quelli in direzione opposta sono stati dirottati su Cassino con ritardi accumulati fino a 50 minuti.

Il normale flusso ferroviario è ripreso intorno alle 8. Come riferisce Rfi “i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 50 minuti, ad eccezione di un convoglio fermo sul guasto che ha maturato 80 minuti di ritardo”.

Il lunedì è dunque cominciato sulla falsariga della passata settimana, quando ulteriori disagi si erano presentati sulla stessa tratta sia nella giornata di mercoledì che in quella di giovedì.