Professore scuola ‘Vivona’ vola da terzo piano: ipotesi suicidio

Roma – E’ ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale San Camillo di Roma, un professore di Storia e Filosofia del liceo Francesco Vivona di via della Fisica, all’Eur. L’uomo, che ha riportato diverse fratture ma non e’ in pericolo di vita, e’ precipitato dalla finestra del bagno del terzo piano della scuola ed e’ stato ritrovato poco prima delle 9 nel cortile interno dell’istituto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Eur. Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono in corso: l’incidente non e’ escluso, ma tra le ipotesi piu’ accreditate c’e’ quella del tentativo di suicidio.