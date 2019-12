Programma e deviazioni autobus per il fine settimana

Roma – Domani, per fare posto a un cantiere, dalle 7,30 sara’ chiusa via Appia Antica, tra via di Porta Ardeatina e via Ardeatina in direzione esterna. Bus deviati. Domenica, per le tradizionali celebrazioni dell’Immacolata Concezione in piazza Santa Maria Maggiore e piazza di Spagna, scatteranno temporanee modifiche alla viabilita’.

Dalle 10 chiuderanno le strade attorno a piazza di Spagna mentre dalle 12 lo stop riguardera’ piazza Santa Maria Maggiore, largo del Tritone e via del Traforo. Deviazioni o fermi a vista per le linee di bus. Domenica, per l’accensione dell’albero di Natale in piazza Venezia, dalle 15 la stessa piazza sara’ chiusa tra piazza Madonna di Loreto e via Cesare Battisti mentre dalle 17 lo stop al traffico sara’ esteso all’intero perimetro. Il transito sara’ consentito solo sull’asse via Cesare Battisti-via del Plebiscito.

Deviate o limitate le linee di bus. Domenica, per fare posto a una mostra mercato, via Conca d’Oro sara’ chiusa tra largo Valtournanche e via Val di Chienti in entrambi i sensi di marcia. Bus deviati per l’intera giornata. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.