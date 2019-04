Programma e deviazioni bus per fine settimana: stop causati da manifestazioni

Roma – Domani, dalle 15 alle 17, una manifestazione sfilera’ su piazzale Tiburtino, via Tiburtina e piazzale del Verano. Possibili deviazioni per i bus. Domani, dalle 17.45 alle 18.30, una processione percorrera’ largo San Luca Evangelista, via Malatesta, piazza dei Condottieri, via Alberto da Giussano, via Luchino dal Verme, via Renzo da Ceri, via Malatesta, largo San Luca Evangelista. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus.

Domenica, dalle 7, e’ in prorgamma una manifestazione sportiva da viale Franceschini con percorso lungo piazza Loriedo, viale Bardanzellu, viale Togliatti, viale Santi, via Cassiani, via degli Alberini, via Grotte di Gregna, via della Vanga, via del Badile, via del Frantoio, via Venafro, via Trivento, via della Vanga, via Grotte di Gregna, viale Santi, viale Togliatti, viale Bardanzellu, via Campagna, via degli Alberini, via Togni, via Spataro, piazza Loriedo, viale Franceschini e largo Franchellucci. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 9.30, una processione sfilera’ lungo piazzale delle Gardenie, via di Tor de’ Schiavi, via dei Platani, via Panaroli, via delle Robinie, viale della Primavera, via delle Albizzie. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus.

Domenica, dalle 9.30, una processione religiosa sfilera’ da via di Torrevecchia, altezza via Marcello Provenzale, a largo Millesimo. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus. Domenica, dalle 9.45 alle 11, una processione sfilera’ lungo via Ascalesi, via Bernardo da Bibbiena, piazza San Zaccaria Papa, via Federico Borromeo, via Angelo Mai, via San Igino Papa, via Nicolo’ Albergati, via Federico Borromeo. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus. Domenica, dalle 10, una processione sfilera’ su via Dante De Blasi, piazzale Morelli, viale dei Colli Portuensi, largo Nostra Signora di Coromoto.

Possibili brevi stop o deviazioni per i bus. Domenica, dalle 10.30, una processione sfilera’ su via dei Castani, via degli Ulivi, via delle Celidonie, via delle Betulle, via delle Rose. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus. Domenica, dalle 10.30, una processione sfilera’ su piazza dei Mirti, via dei Castani, piazza San Felice da Cantalice. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 14 alle 18, un corteo sfilera’ lungo piazza Pio Pecchiai, via Romolo Balzani e via Ferraioli. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus.