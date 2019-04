Programma ricco di eventi per Natale di Roma: da 19 a 22 aprile celebrazioni al Circo Massimo

Roma – Musiche di cetre e flauti, parate di centurioni, show di gladiatori, letture e mostre storiche, una partita di antico calcio romano, l’elezione della ‘Dea Roma’ e la spettacolare simulazione della presa di Masada con l’artiglieria romana in azione. Scansate le polemiche, Roma si prepara a spegnere 2.773 candeline con 4 giorni di eventi dal 19 al 22 aprile, con il Circo Massimo protagonista. Il ‘Natale di Roma’, che in questa edizione sara’ dedicato al periodo da Nerone a Vespasiano, e’ stato presentato in Campidoglio dal Gruppo Storico Romano, promotore della manifestazione, assieme al presidente della commissione Cultura di Roma Capitale, Eleonora Guadagno.

Il ricco programma di eventi partira’ venerdi’ 19 aprile con iniziative didattiche al Circo Massimo rivolte ai bambini, con giochi intelligenti ideati per far scoprire la cultura e i costumi dell’antica Roma. Nella giornata si terranno incontri con scrittori di romanzi storici che presenteranno le loro ultime pubblicazioni e nel pomeriggio verra’ incoronata la vincitrice del concorso di bellezza ‘Dea Roma’.

La festa continuera’ con danze e con le musiche degli Istriones, formazione musicale che suonera’ strumenti antichi, come cetre e flauti. Sabato oltre alle attivita’ fisse degli stand, ci sara’ il tradizionale ‘Tracciato del solco’, la scena in costume della fondazione della Citta’ eterna. Poi una serata con musiche e performance.

Domenica sara’ la volta della sfilata dei rievocatori, con tanto di benedizione dell’Imperatore Adriano (interpretato da Valerio Bello). Poi la partita di harpastum, antico calcio romano e antenato del rugby, giocato con una palla di stoffa da 2 squadre di 40 legionari. Lunedi’ si terra’ la cerimonia dell’accensione del fuoco, poi l’orazione di Gaio Clinio Mecenate e la partenza del corteo storico dei 1.500 rievocatori, che sara’ aperto anche agli appassionati che vorranno partecipare.

Infine, dopo il concerto della banda dei Vigili di Roma, al Circo Massimo andra’ in scena la ricostruzione della presa di Masada con l’artiglieria romana in azione. “C’e’ stato un percorso un po’ sofferto per riuscire ad ottenere questo evento che ha valore storico e per la comunita’- ha detto in conferenza stampa Sergio Iacomoni, presidente dell’associazione Gruppo Storico Romano- si tratta di una manifestazione enorme fatta con poche risorse e speriamo di farla istituzionalizzare sempre piu'”.

“Due giorni fa e’ stata fatta una memoria di giunta che ha chiesto che eventi come questo siano supportati- ha detto la presidente della commissione Cultura capitolina, Eleonora Guadagno- E quindi abbiamo messo a disposizione le risorse del service. La stessa sindaca si e’ prodigata affinche’ cio avvenisse”.