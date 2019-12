Pronto Soccorso, 24enne si scaglia contro Carabinieri

Roma – Paura ieri sera nella sala d’attesa del Policlinico di Tor Vergata, a Roma, quando un cittadino del Gambia di 24 anni ha iniziato a dare in escandescenza spaventano le persone in attesa di visita. L’uomo ha prima aggredito due guardie giurate intervenute per placarlo e poi i Carabinieri giunti sul posto. I militari di Tor Vergata hanno arrestato l’uomo che ora dovra’ rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.