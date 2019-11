Roma – Smantellata un’attivita’ di meretricio celata da un centro massaggi: questo l’esito delle indagini condotte dalla Polizia locale di Roma Capitale. Dopo mesi di attivita’ investigative, gli agenti del Gssu (Gruppo sociale sicurezza urbana), hanno posto fine al giro di prostituzione gestito da una donna cinese di 34 anni. Sequestrato il centro, mentre per la donna e’ stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Avevano sui trent’anni le due ragazze cinesi che, all’interno di un centro massaggi in zona Tuscolana, elargivano pratiche sessuali a clienti di eta’ compresa tra i 20 e i 70 anni. Una rete composta da oltre 50 persone, di nazionalita’ italiana, cinese e bengalese, i quali, simulando di frequentare la struttura per fruire di massaggi rilassanti e terapeutici, si recavano sul posto per usufruire di altri servizi, anche fuori dall’orario di apertura del centro. Il compenso delle prestazioni, concordato tra la maitresse e la clientela, si andava ad aggiungere a quello del tariffario corrispondente alle pratiche del massaggio. Per la sfruttatrice, la Procura della Repubblica di Roma ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari eseguiti questa mattina dagli agenti, i quali hanno anche proceduto al sequestro dell’esercizio.