Roma – “Odio la Lega”, urlano circa 200 persone coordinate dalla rete dei movimenti per i diritti all’abitare, Baobab Experience e Fiom, che stanno lasciando in questo momento piazza San Silvestro in direzione di Montecitorio dove e’ iniziato il voto sul dl sicurezza che porta la firma del ministro dell’interno, Matteo Salvini.

“Siamo pronte a fare sentire la nostra- dicono- sul Decreto sicurezza. Ancora una volta un decreto su cui e’ stata posta la fiducia. Vogliamo arrivare a Montecitorio e vogliamo capire se c’e’ un senso di dissenso oppure totale omogeneita’ all’interno dell’aula”.