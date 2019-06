Protezione Civile: squadre volontari in azione, inagibile casa parrocchiale a Montecompatri

Roma – “Subito dopo la scossa di terremoto con epicentro a Colonna tutte le squadre di volontariato di Protezione civile dei Castelli Romani sono uscite sul territorio in perlustrazione. È stata immediatamente attivata l’Associazione nazionale degli Ingegneri che ha inviato alcune squadre nei punti piu’ critici tra i quali Colonna e Montecompatri. A Montecompatri e’ risultata avere alcune lesioni la chiesa Santa Maria Assunta in Cielo ed e’ stata dichiarata inagibile la casa parrocchiale adiacente al Duomo, mentre a Colonna i Vigili del Fuoco stanno ancora operando le verifiche di agibilita’ di alcune abitazioni. Sono stati aperti i Centri operativi comunali di Montecompatri, Colonna e San Cesareo”. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio.