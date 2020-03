Prova a raggirare controllo Vigili: denunciato 21enne

Roma – Voleva farla franca e aggirare un posto di controllo a Roma sulla via Aurelia, all’altezza di largo Perassi, cercando di passare inosservato introducendosi in un’area di servizio, ma le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia locale, notando l’improvvisa e sospetta manovra del veicolo, lo hanno fermato. A bordo di una Smart due giovani, il conducente di 21 anni in compagnia di una ragazza di 18 anni, residenti nella zona di San Basilio.

I due, oltre alla mancanza di una valida motivazione che giustificasse lo spostamento, erano privi di documenti d’identita’ ed il conducente sprovvisto di patente, perche’ mai conseguita. Per entrambi sono scattate le contestazioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica. Oltre alle sanzioni amministrative ed al fermo amministrativo del veicolo, il ventunenne e’ stato anche denunciato per aver opposto resistenza agli agenti durante le procedure di controllo. In totale ieri sono stati 19 gli illeciti riscontrati.